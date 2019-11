Deezer adopte la réalité audio

La réalité audio est un nouveau format d’enregistrement et de restitution du son qui a été lancé par Sony en janvier dernier et qui promet de simuler, chez vous, l’expérience du concert.

Suzanne Gervais nous en parle ce matin car la plateforme de streaming française, Deezer, vient tout juste de lancer une application consacrée à ce format, qui séduit de plus en plus les géants de l’industrie musicale, que ce soit les fabricants de matériel hi-fi ou les labels.

La réalité audio, qu’est-ce-que c’est ?

L’intitulé exact de ce format lancé par Sony, c’est "360 Reality Audio".

360 comme 360 degrés parce que l’idée c’est de simuler un son qui enveloppe celui qui écoute. Un son qui n’est plus stéréo (gauche, droite), mais en plusieurs dimensions.

Concrètement, pour arriver à la réalité audio, Sony doit remixer les morceaux pour donner de nouvelles "instructions" aux lecteurs compatibles pour décoder les pistes sonores. La firme a déjà enregistré plusieurs centaines de morceaux, c’est une tâche énorme à laquelle vont participer d’autres géants du disque : Universal, Warner et Live Nation.

La réalité audio est donc en train de devenir une corde de plus à l’arc des grandes plateformes de streaming, entre lesquels la concurrence gronde. Amazon Music lorgne aussi dessus et nous parions que Spotify et Apple Music ne vont pas tarder à s’y intéresser.

Vous le voyez, toutes les technologies d’écoute immersive, d’écoute en trois dimensions se démocratisent. Ajoutez à ça un casque de réalité augmentée et vous y êtes, au Stade de France, dans un club de jazz ou à la Philharmonie, mais depuis votre canapé.

D’où cette question, ira-t-on toujours au concert en 2050 ?

Suzanne Gervais a sa petite idée sur la question, et ça malgré tous les progrès des formats audio et du matériel hi-fi. Ce que l'on va chercher au concert, c’est aussi une forme d’ici et maintenant avec des musiciens, une communion, une vibration collective (même avec ce voisin qui tousse qu’on ne supporte pas).

Et puis, réalité audio ou concert, l’un n’empêche peut-être pas l’autre !