Une plateforme payante dédiée aux concerts de musique classique

Ce matin, Suzanne Gervais nous fait découvrir "Classique Sur Canapé", cette nouvelle plateforme qui, par le choix assumé du payant, incite les internautes à soutenir les artistes.

Depuis le début du confinement, les institutions culturelles, les médias et les plateformes de streaming ont mis en place des offres de concerts gratuites, signe de solidarité. S’il faut bien sûr saluer ces initiatives généreuses des artistes et des plateformes, une question se pose : est-ce vraiment la meilleure manière de soutenir les artistes ?

Certaines initiatives en revanche, se positionnent sur le créneau payant, notamment Classique Sur Canapé.

Cette nouvelle plateforme en ligne propose aux internautes de regarder des concerts de musique de chambre, depuis chez soi, tous les jeudis à 18h.

L'originalité de Classique Sur Canapé réside dans le fait qu'à l’issue de chacune des représentations, une discussion est proposée avec les interprètes.

Sur le plan économique, la plateforme fait le choix assumé du payant.

Pour accéder aux concerts, il faut souscrire à un abonnement : 15 euros pour quatre concerts, 30 euros pour huit concerts, 40 euros pour 12 concerts. Ils sont présentés par un visage que connaissent peut-être déjà certains internautes, celui de la youtubeuse et comédienne belge Valentine Jongen.

