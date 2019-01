La Confédération musicale de France, nouvelle venue sur Instagram

CMF

Trois lettres bien connues des musiciens, qu’ils soient professionnels ou amateurs, la Confédération Musicale de France existe depuis 1896 et rassemble aujourd’hui quelque 5000 associations musicales réparties sur tout le territoire : des écoles de musique, des orchestres d’harmonie, des chœurs, des brass band, des ensembles de musique de chambre, des orchestres d’accordéons, des orchestres symphoniques, des ensembles de musique traditionnelle etc. etc.

5e fédération en France, toutes disciplines confondues

La CMF est la cinquième fédération en France, toutes disciplines confondues ; et la première dans le domaine culturel.

La CMF c’est le réseau de la pratique musicale collective amateur, et à l’heure où on parle de plus en plus de rapprochements entre le monde musical professionnel et le milieu amateur, on comprend bien qu’elle joue un rôle majeur.

Cependant, la CMF n’est pas la plus active qui soit sur les réseaux sociaux, mais, elle compte bien rattraper son retard et a ouvert, fin 2018, son compte Instagram, CMF-MUSIQUE.

Il est encore tout frais et tout à fait confidentiel, mais n’hésitez pas à aller y jeter un œil et, pourquoi pas, vous abonnez !

Sur ce compte Instagram vous n’allez pas trouver de photos léchées comme en proposent les grandes salles de concert ou les grands orchestres, c’est plutôt un outil pratique pour le musicien, amateur ou pro, qui a accès aux avis de recrutements des orchestres membres de la CMF, aux infos sur les concours et tous les événements organisés par la Fédération, comme le concours international de Brass Band, qui aura lieu à Amiens fin février.

