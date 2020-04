Un guide pour reconnaître les oiseaux et leurs chants dans la ville confinée

Ce matin, Suzanne Gervais nous invite à être attentif au chant des oiseaux et nous présente un guide pour les reconnaître en ville.

S’il y a bien une chose qui égaye, voir qui console les citadins confinés dans leurs appartements, c'est bien la nature qui nous chatouille quotidiennement les oreilles depuis un mois. Oreilles qui sont en temps normal plus habituées au brouhaha, aux klaxons ou au vrombissement des voitures et des autobus.

Parmi cette faune qui s’épanouit dans les villes, les oiseaux ont la part belle. Afin de reconnaître tous ces chants que l’on peut entendre depuis sa fenêtre, la mezzo-soprano Fiona McGown a partagé sur Facebook un petit guide gratuit, précis et accessible. Ce guide de 68 pages a été réalisé par le co-confiné de la musicienne, Antonin Yuji Maeno, un architecte passionné d’ornithologie urbaine. Fiona McGown a par ailleurs, également participé à la rédaction du livret.

Entre les 55 oiseaux décrits dans le guide, nous retrouvons les classiques : le moineau, le merle noir, différentes espèces de pigeons, la mésange bleue, la pie bavarde ou encore la corneille, mais aussi des raretés comme la perruche à collier, le faucon pèlerin ou bien la tourterelle turque. Les fiches pratiques sont très bien réalisées : elles présentent les informations essentielles, de jolies illustrations, des cartes et des dessins.

C’est un guide que tout le monde peut télécharger, à mettre entre toutes les mains urbaines : les débutants curieux, les confirmés passionnés, les petits et les grands. En bonus, vous trouverez un lien vers un site de référence pour reconnaître des dizaines de chants d’oiseaux, richement illustré. C’est une invitation à tendre l’oreille, une forme de méditation, une ouverture et, espérons, une incitation au respect et à la préservation de la nature dans nos villes pendant, mais aussi, après le confinement.