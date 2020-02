Piano : le concours Henle sur Youtube

Henle c’est un éditeur, bien connu des musiciens, un éditeur allemand, mais qui ne fait pas que des partitions…

On les reconnaît tout de suite, ces partitions à la couverture bleue, griffée Henle Verlag, Verlag pour maison d’édition, en allemand. Mais Henle est aussi connu des pianistes pour son concours de piano, qui est tout récent, il a été lancé il y a deux ans et a surtout la particularité d’avoir lieu sur… Youtube ! Youtube qui attire de plus en plus les organisateurs de concours, que ce soit pour y partager, en direct, les épreuves, ou bien carrément pour y organiser, de A à Z, la compétition.

Dans le cas du concours Henle, c’est une compétition pour les jeunes pianistes, pour les enfants : les participants doivent avoir entre 6 et 11 ans.

Selon leur tranche d’âge, les candidats, leurs parents ou professeur de piano, doivent poster sur Youtube leur interprétation de l’une des Danses pour piano ou un mouvement des Cinq sonates faciles de Beethoven, qui est, anniversaire oblige, compositeur de cette édition. Et qui dit concours dit jury et le jury 2020 est composé de deux professeurs allemands, l’un, du conservatoire de Munich et l’autre, du Mozarteum Salzbourg, ainsi que d’un éditeur de la maison Henle.

Et qui dit concours dit récompense : à jeunes candidats, petits montants, de 70 à 150 euros, et, surtout, les lauréats remportent des lots de partitions. Alors si ce concours vous intéresse, que vous souhaitez en parler à vos enfants ou à vos élèves, sachez que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 mai et que les noms des gagnants seront annoncés début juin. Rendez-vous ici pour participer !