Des instruments de musique pour les personnes sourdes

Concernant les écouteurs, certaines grandes marques commencent à proposer des écouteurs à placer sur les clavicules ou sur les tempes plutôt que sur les oreilles pour traduire les sons en vibrations, par conduction osseuse. C’est ce que faisait Beethoven avec du matériel plus rudimentaire bien entendu.

On commence donc à avoir du matériel pour écouter la musique dédiée aux personnes qui n’entendent pas, et de la même manière, on pourra peut-être bientôt voir commercialisés des instruments de musique adaptés aux interprètes sourds et malentendants.

C’est en tout cas l’idée de Cassandra Felgueiras qui a 25 ans, qui n’est pas musicienne, mais étudiante en art. Dans le cadre de son diplôme d’expression plastique, elle a créé un violon, un violoncelle et une basse un peu particulières.

Comme pour nos écouteurs, mais de manière encore plus frappante, la perception de la musique est tactile, par les vibrations de l’instrument. La basse, par exemple, est composée uniquement de l’armature. Les cordes sont sur la colonne centrale d’où partent des bras du musicien dont le corps a un rôle primordial puisqu’il joue le rôle d'une caisse de résonance. Il réceptionne les vibrations de l’instrument. L’instrument étant en contact avec les os du corps, il y a une conduction qui se fait. Quand les cordes de la basse sont sollicitées, les ondes se propagent dans le corps. La perception du son devient tactile.

C’est donc moins l’oreille que le corps qui est sollicité. Et plus l’instrument est grand, comme la contrebasse, plus c’est évident. Voilà des instruments dont on devrait continuer à entendre parler et qui permettront aux personnes sourdes de trouver ou de retrouver le chemin de la musique !