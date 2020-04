Itzhak Perlman : violon et conseils d’artiste sur Facebook

Du violon à l'honneur ce matin avec l’initiative d’un immense violoniste, Itzhak Perlman, 74 ans et plus connecté que jamais !

Les 528 000 abonnés de la page Facebook d’Itzhak Perlman ne sont pas déçus pendant ce confinement puisque le célèbre violoniste apporte sa pierre à l’édifice, déjà haut, des initiatives des musiciens sur les réseaux sociaux pour adoucir l’isolement, le découragement et l’ennui.

Itzhak Perlman vient de se mettre aux live sur Facebook. Le rendez-vous est chaque semaine sur sa page, pour découvrir les conseils du maître. Attention cependant au contenu : dans ces rendez-vous hebdomadaires, vous ne trouverez pas de masterclass en ligne, ni de conseils pour jouer la romance de Dvorak ou encore comment enrichir votre palette de vibrato. Il n’est pas question non plus de technique de violon ni de conseils d’interprétation dans ces tutoriels, du moins pas encore. Il s'agit de conseils plus originaux, de la part d’un artiste à la carrière impressionnante.

Le premier rendez-vous portait sur l’art de complimenter un musicien, il était question des coulisses, de soutien, d’admiration, ainsi que de l’art de critiquer. La semaine dernière, le deuxième rendez-vous était consacré au salut : comment bien saluer sur scène ? En effet, le salut est la première et la dernière chose que le public voit de l’artiste pendant le concert ! Les conseils de Perlman sont donc placés sous le ton de l'humour, il mime, par exemple, plusieurs saluts : à l'ancienne, nonchalant, expédié ou encore le salut d'étonnement. Egalement, dans ses vidéos et pour notre plus grand plaisir, le violoniste nous joue un peu de musique.

Vous l'aurez compris, Suzanne Gervais vous conseille ces petits rendez-vous, que vous soyez violonistes ou pas : ils ne sont pas pédagogiques à proprement parler, mais assurément instructifs !