Spotify acquiert Soundbetter et lorgne du côté des professionnels

Expansion et investissement pour Spotify

Spotify, le géant vert du streaming musical est décidément en pleine phase d’expansion et d’investissement puisque la plateforme vient d’acheter SoundBetter, une autre plateforme dédiée, elle, à la production musicale et à la mise en relation de musiciens, d’ingénieurs du son, de producteurs et de distributeurs. Bref, de tout l’écosystème nécessaire à l’enregistrement d’un album, pour faire court. SoundBetter, qui a été lancé à New-York, c’est un petit peu le réseau social professionnel des musiques actuelles, à la Linkedin.

Pourquoi c’est intéressant ? Parce qu’après avoir été accusé d’exploiter les musiciens en les payant trop peu, Spotify lorgne du côté des professionnels. Spotify a donc lancé une plateforme qui s’appelle « Spotify for artists » et l’idée est d’aider les musiciens qui ne sont pas encore connus dans l’industrie musicale à se faire repérer par des producteurs et des labels. Et c’est là que SoundBetter intervient.

A combien s’élève la transaction ? Le montant du chèque n’a pas été dévoilé, on se doute donc qu’il s’agit d’une coquette somme. Rappelons que si Spotify a beau ne pas encore dégager de bénéfice, l’entreprise pèse tout de même 24 milliards de dollars.

On peut se demander si l’idée de Spotify, à terme, ne serait pas de se lancer dans l’autoproduction, un petit peu comme Netflix, qui produit maintenant ses propres films et séries, avec succès. A voir si cette recette, concluante pour le streaming vidéo, fait ses preuves dans le streaming musical, un secteur qui brasse tout de même moins d’argent