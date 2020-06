En Pays de la Loire, une association propose des paniers artistiques inspirés des AMAP

L'association « Ouvrir l’horizon » a conçu une offre inédite qui s'inspire des paniers de fruits et légumes proposés par des AMAP afin d'encourager les circuits courts. L'initiative est transposée au secteur culturel en Pays de la Loire, en réponse à la crise qu'il traverse depuis plusieurs mois.

Les AMAP, ou Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, sont des associations qui fleurissent depuis quelques années un peu partout en France. Elles encouragent le maintien d'une agriculture de proximité, notamment en ville, et proposent chaque semaine aux inscrits de récupérer un panier de légumes.

La nouvelle association « Ouvrir l’horizon » s'inspire du procédé et le transpose au secteur culturel. Elle regroupe plusieurs compagnies artistiques du Pays de la Loire : des ensembles et des groupes de musique, des compagnies de danse, de théâtre, de marionnettes et des artistes indépendants et propose des paniers artistiques : un concept malin et attractif, dont l’objectif et de s’organiser afin de répondre à la crise et ses conséquences : annulation des concerts, réduction des tournées. Comme les AMAP, l’accent est mis sur le circuit-court et la diversité.

Dans un panier, vous trouverez deux ou trois concerts ou représentations de formes artistiques différentes d'une durée de 20 à 30 minutes, en solo, en duo ou en trio, de différentes esthétiques.

Comme dans un panier de fruits et légumes, le contenu est une surprise pour la structure d’accueil ou la collectivité. Cette dernière s’engage, au choix, sur un ou plusieurs paniers. Elle peut également faire des demandes quant aux disciplines artistiques souhaitées et demander davantage de musique, de danse, plus de classique ou plus de musiques actuelles. L’offre comprend les séances de répétitions sur le lieu et les représentations.

Les paniers sont à destination des collectivités, mais aussi des structures culturelles, sociales, médicales, les associations et même de simples regroupements de particuliers, en Pays de la Loire bien sûr. Cette offre de paniers estivaux sera disponible jusqu’en septembre, mais l’initiative pourrait bien être prolongée. On peut espérer que cette initiative sera copiée dans d'autres régions et encourager le pari du circuit-court dans le domaine culturel.