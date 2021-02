L’explosion des vidéos d’ambiance sonore sur Youtube

Un peu d’évasion aujourd’hui, sans sortir de chez soi, grâce aux vidéos d'ambiance sonore, très présentes sur Youtube depuis le premier confinement.

Imaginez-vous être dans la bibliothèque de Poudlard : la pluie tombe dehors, un feu crépite dans la cheminée. Sur les tables, des plumes griffonnent toutes seules sur du parchemin et les escabeaux se déplacent le long des rayons de livres. Cette vision douillette et l’ambiance sonore qui va avec vous détendra à tel point que vous en somnolerez ! Bienvenue dans le monde des vidéos d'ambiance, un genre de vidéo YouTube qui associe des ambiances sonores relaxantes à des paysages animés pour que l’internaute se sente immergé et coconné. L’univers d’Harry Potter est par exemple, l’un des plus appréciés. Ce n'est évidemment par le seul, on peut aussi retrouver des univers plus réalistes comme l’ambiance d’un bar de jazz à Paris ou encore un marais peuplé de grenouilles.

L'évasion, le remède à l'enfermement ?

Ce type de vidéos n'est pas nouveau, mais rencontre des milliers de nouveaux adeptes depuis le début de la crise sanitaire, voulant être transportés au-delà de leurs quatre murs qu’ils connaissent par cœur. L’une de ces chaînes Youtube rencontrant un fort succès s’appelle « Miracle Forest », et est tenue par une artiste hongroise qui propose des vidéos d’ambiance à l’esthétique fantastique. On y retrouve par exemple une promenade en calèche dans un parc, un onsen japonais sous la neige, ou plus étonnant encore, le cabinet d’un psychologue. Des paysages urbains sont également présents à l'appel, tels que les rues brumeuses de Londres ou l’ambiance du métro de New-York, qui manquent visiblement aux dizaines de milliers d’internautes, qui ont regardé ces vidéos en boucle.

Réduire l'angoisse par les bruits du quotidien

Sur d’autres chaînes, qui recréent l’ambiance cosy de cafés et de bistrots, plusieurs centaines d’internautes laissent des commentaires disant être accros. Ecouter ces vidéos en travaillant aiderait à se concentrer et rappellerait les sessions de travail au café, avec le bruit des percolateurs, le ding des cuillères et les bribes de conversations qui arrivent aux oreilles.

Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les goûts et toutes les humeurs, le but étant d’apaiser l’internaute angoissé. Voilà qui peut faire sourire, mais toutes ces chaînes Youtube qui proposent des petites musiques d’ambiance composées de quantités de petits bruits fournissent bel et bien une échappatoire sonore aux internautes confinés, en télétravail, sous couvre-feu ou en quarantaine.