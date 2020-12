« Only Cello » : une enseignante lance une chaîne dédiée au violoncelle solo

Les enseignants des conservatoires sont de plus en plus présents sur Youtube et la crise de 2020 les a encouragés à utiliser ce canal. La dernière chaîne en date : «Only Cello », est dédiée au violoncelle, lancée par une professeure parisienne.

L'initiative vient de Valérie Aimard, professeure de violoncelle à Paris, au conservatoire Maurice-Ravel, dans le 13e arrondissement. Du violoncelle, rien que du violoncelle, ce mois-ci, l’enseignante a lancé « Only Cello », une chaîne Youtube entièrement dédiée aux pièces pour violoncelle seul, présentant une petite anthologie des œuvres solo de 1680 à nos jours, avec de nombreuses ouevres. Pour l’heure, Valérie Aimard a enregistré et filmé une cinquantaine de pièces de vingt-deux compositeurs, c’est elle qui joue, et qui les publie au fur et à mesure sur sa nouvelle chaîne. On peut y entendre des pièces de Gaspar Cassado et Lutoslawski, et une nouveauté tous les mercredis à midi. Ci-dessous un Ricercar composé par Giaovanni Battista Degli Antonio, en 1680.

Une chaîne 100% violoncelle solo, une première dans l’océan de Youtube. « Only Cello » est clairement une chaîne pédagogique, destinée aux élèves violoncellistes, aux profs qui voudraient trouver du répertoire et aux violoncellistes amateurs. Valérie Aimard ne démarre pas sur Youtube car elle avait lancé, il y a un peu plus d’un an avec deux collègues, une violoncelliste et un pianiste, la chaîne« Cello Kids ». Cette chaîne est spécialisée dans les pièces pédagogiques pour jeunes violoncellistes, suivie par près de 3000 personnes.

Ces pages Youtube sont vivement conseillées pour l'apprentissage et l'enseignement du violoncelle. Les enseignants investissent décidément de plus en plus, surtout en 2020. Concernant l’attention des internautes, tout le défi est d’être visible sur une plateforme gouvernée par les algorithmes. Dans le cas des professeurs de musique, le bouche-à-oreille est déterminant.