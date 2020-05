Formation musicale à la maison : le coup de pouce des éditions Henry-Lemoine

Aujourd'hui, Suzanne Gervais nous présente la nouvelle initiative numérique de la célèbre maison d'édition Henry-Lemoine.

Henry-Lemoine, célèbre maison d’édition, vend des best-sellers dans le domaine de la formation musicale, comme le mythique et bien nommé « On aime la FM » ou les deux volumes de « Faisons de la musique », ouvrage plus récent signé Marie-Hélène Siciliano. Ce dernier a été adapté par l’éditeur en plateforme numérique avec des exercices animés pour apprendre le solfège en ligne de manière interactive. L’adresse de cette plateforme est lemoine-education.fr et date de 2016.

Pour l’éditeur musical, sa création était une forme de test, afin de voir si les méthodes musicales numériques plaisent aux professeurs. En 2016, cela n'a pas eu de succès, non pas en raison de la qualité de la plateforme, très ludique et bien pensée, mais bien parce que ce type d’outil n’entre pas dans les habitudes des professeurs de formation musicale, qui préfèrent le papier.

Cependant, avec la crise sanitaire et la fermeture des classes pour encore quelques semaines, la donne change. C’est donc peut-être maintenant que ce type d’outil va connaître son heure de gloire. Pour redonner une chance à Lemoine-education, d’habitude payante, l’éditeur a décidé de mettre la plateforme en libre accès jusqu’au mois de septembre. Depuis, c’est la cohue, avec 400 connexions par jour.

Si vous avez besoin d’un coup de pouce pour stimuler vos élèves ou si vous êtes à la recherche d’un moyen sympathique de poursuivre les cours et les exercices à distance, pensez à la plateforme numérique des éditions Lemoine.