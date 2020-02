« Notre vie en 2049 », le hors-série de l’Obs

Idée lecture ce matin avec Suzanne Gervais, qui nous parle non pas d'écrans, mais de papier, avec le nouveau hors-série de L'Obs.

Du papier et de la presse écrite ce matin avec le nouveau hors-série de L’Obs. Passionnant dans le fond et agréable dans la forme, le hors-série se nomme « Notre vie en 2049 ». Cette vie en 2049, dans un futur pas si lointain, sera sans nul doute de plus en plus connectée. En 2049 : Est-ce qu’on se déplacera dans des voitures volantes et autonomes ? Est-ce qu’on portera des habits intelligents ? Quelles seront nos relations avec les robots ? Quelle forme prendra la vie politique et la vie culturelle ? Les interrogations sont légions et nos repères risquent de voler en éclat car notre planète connaît une triple crise écologique, socio-économique et politique. Par ailleurs, jamais la science et les techniques n’ont progressé plus rapidement, trop rapidement peut-être, sans que l’on sache si on le veut réellement. Les nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et sciences cognitives bouleversent déjà notre quotidien, on nous sert de l’intelligence artificielle à toutes les sauces. On se dirige à coup sûr vers une société digitale dans de nombreux domaines : la médecine, l’éducation, l’industrie, l’habitat, l’alimentation, l’art ... autant de domaines traités dans le magazine, qui explore les différents aspects de la vie quotidienne dans 30 ans.

Parce que nous n’avons pas la moindre idée de ce que sera le monde dans deux ou trois décennies, la lecture de ce hors-série qui explore les scénarios du futur peut donner des pistes, sinon concrètes, en tout cas des axes de réflexion féconds, pour penser un avenir à visage humain.