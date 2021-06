Quand deux musiciens électro et une classe de 6e plongent dans l’histoire de la conquête du Nouveau Monde

Sous la houlette de La Gaité lyrique, un duo de musiciens électro et une classe de 6e d’un collège parisien se sont plongés, les oreilles grandes ouvertes, dans l’histoire de la conquête du Mexique…

Caroline est française, Eduardo est chilien. Ensemble, ils forment le duo électro Nova Materia. Leur deuxième album est né dans le sillage d’un voyage dans la jungle mexicaine, sur les ruines de la cité Maja de Xpujil, au milieu d’une végétation dense, sous une chaleur étouffante, dans une atmosphère presque surnaturelle, habitée par les cris d’animaux et le murmure des insectes…

Enregistrements sur le terrain

Là, dans la forêt, l’ouïe est sans cesse aux aguets, sollicitée de toute part. Micros à la main, Eduardo et Caroline ont tout enregistré. De retour en France, dans les studios de l’Ircam, à Paris, ils les ont intégrés ces bruits récoltés sur le terrain à leurs compositions, effectuant tout un travail de spatialisation pour restituer l’expérience sonore immersive vécue dans la jungle.

Création sonore au collège

« Xpujil », leur deuxième opus, est né comme ça. Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Caroline et Eduardo ont décliné leur album dans un projet d’action culturelle, avec La Gaité lyrique et les élèves d’une classe de 6e du collège Montgolfier. Au programme : la réalisation, en une dizaine d’heures d’ateliers, d’un petit podcast de création sonore… Aidés de leurs professeurs de français et de musique, les élèves ont d’abord lu des extraits du roman La Conquête des îles de la Terre Ferme d'Alexis Jenni, qui relate la conquête du Mexique et de l'empire Aztèque par Hernan Cortès et les conquistadors espagnols au 16e siècle. Aux élèves de jouer !

Bruits, murmures et instruments de musique

Il a fallu imaginer et raconter, avec des sons, des bruitages et, ici et là, quelques mots bien choisis, l’arrivée des conquistadors, le débarquement sur les côtes mexicaines, la violence de cet environnement hostile, et, surtout, la découverte de l’autre. En cours de musique, les élèves ont donné de la voix pour réaliser les cris d’oiseaux et d’animaux et toute une palette d’ambiances avec des instruments comme le bâton de pluie, la flûte, les maracasses…

Une dizaine d’heures plus tard, l’enregistrement pouvait commencer dans le studio de la Gaité lyrique. Nova Materia a mixé le tout et la première restitution de cette expérience immersive, c’est vendredi 11 juin, à La Gaité lyrique !