Au pied du Mont Ventoux, un village provençal métamorphosé en village sonore

Direction le Vaucluse où une compagnie a décidé de transformer l’un des plus fameux villages de la route de la lavande en village musical…

Le vieux bourg de Sault et son ancien château médiéval dominent une plaine où copinent, presque à perte de vue, l'épeautre et la lavande. Situé à une quarantaine de kilomètres à l’est de Carpentras, le village de Sault est l’une des étapes incontournables de la route de la lavande, au pied du mont Ventoux. Ce village abrite depuis une quinzaine d’année la compagnie du compositeur Loïc Guénin, Le Phare à Lucioles, compagnie dédiée aux écritures contemporaines, écriture poétique, écriture musicale aussi, la preuve avec leur dernier projet, initié pendant le premier confinement et qui va durer jusque cet été : une série de commandes à des artistes sonores pour composer des petites pièces en lien avec les commerces du village : maître nougatier, fleuriste, bistrot, épicerie bio ou réparateur de vélos, le Mont Ventoux n’est pas loin !

Chacun des artistes convoqués par la compagnie passe une journée dans un commerce du village, avec ses micros. Il ou elle s’imprègne de l’atmosphère du lieu, des gestes du quotidien, des clients qui vont et viennent, puis rentre chez lui, chez elle, avec de quoi composer une pastille sonore de quelques minutes. Chaque pastille est affichée, sous forme de QR code, sur la façade du commerce en question ! Les riverains, les badauds, smartphone en main, peuvent flasher les QR codes pendant leur promenade et écouter les pièces in situ.

Pour donner vie à ce village sonore, plusieurs musiciens ont tendu l’oreille et aiguisé leur imagination : le contrebassiste Eric Brochard, la pianiste Pascale Berthelot, le guitariste Pascal Charrier, la chanteuse Gabrielle Gonin… Et ce n’est pas fini ! En ce moment, d’autres artistes, Alice Piérot et son violon baroque, Guigon Chenevier et sa batterie, pour ne citer qu’eux, se prêtent au jeu et de nouvelles pastilles sonores seront à découvrir en juin, pour les habitants de Sault et ceux qui auront la chance de faire un saut en Provence.