Focus sur les productions numériques d’Arte

Les productions numériques de Arte

Arte, c’est une chaîne de télévision, mais c’est aussi un site internet qui cartonne : et sur le site d’Arte, il y a un petit onglet, discret, qui est finalement assez peu connu, c’est l’onglet « Productions numériques », productions numériques au pluriel.

Un onglet incluant des trésors

Un intitulé sobre et passe-partout, qui recèle pourtant quelques trésors.

Cette rubrique est un espace dédié à la création et aux expériences numériques, où l’on trouve, classées par catégories – la catégorie animation, documentaires, fictions, jeux, spectacles…-, dans ces catégories, on trouve des webséries, des clips, des bandes-dessinées interactives, des courts-métrages, des vidéos…

Alors la catégorie qui intéresse le plus, de prime abord, les mélomanes que nous sommes, c’est la catégorie spectacle.

Les concerts en réalité virtuelle

Après avoir cliqué, on tombe sur une série concerts filmés en réalité virtuelle, que l’on peut regarder sur l’écran de son smartphone ou de son ordinateur. On peut par exemple plonger au cœur d’un concert d’Insula Orchestra dirigé par Laurence Equilbey, on est vraiment au milieu de l’orchestre et, avec sa souris ou son écran tactile, on se dirige parmi les musiciens.