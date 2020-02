Piano sur Youtube : les chaînes à suivre

Le piano et la guitare sont sans doute les deux instruments les plus présents sur Youtube : des milliers de chaînes leurs sont consacrées, de qualité très variable et parmi lesquelles il est difficile de se retrouver, Suzanne Gervais vous en a donc sélectionné trois ce matin.

Précisons d’abord que sur Youtube, les chaînes pianistiques qui cartonnent sont les chaînes de « covers ». Cover est un anglicisme qui veut dire « reprise ». Et des chaînes de covers de tubes de la pop au piano il en existe plein, certaines attirent des millions d’abonnés. Les plus célèbres ce sont « The piano Guys », 6,7 millions de followers ; celle de Peter Plutax avec deux millions et demi d’abonnés ou la chaîne de The Theorist avec plus d’un million de fans. Ne nous éternisons pas sur ce phénomène des covers au piano, musicalement ce n’est pas toujours transcendant, et surtout, il existe des chaînes plus pédagogiques. Et sur ce créneau, bien plus confidentiel, il y a des pépites.

On commence avec la chaîne PianoTV, lancée par une jeune prof de piano américaine en 2015. PianoTV est suivi par 91 000 pianistes, il y a trois vidéos par mois, environ, et la chaîne propose des tutos pour apprendre à chanter en jouant, sur le catalogue pour piano de Debussy, Beethoven, Grieg ou Mendelssohn, pour trouver le meilleur moment où travailler son piano dans la journée, il y a aussi des vidéos de coaching pour apprendre l’autodiscipline et la régularité dans le travail. Notre deuxième découverte vient d’Australie, c’est la chaîne « Piano with Beth ». Elle est tenue par une prof de Brisbane, qui poste une vidéo par semaine. Là, vous trouverez uniquement des pièces extraites de recueils pédagogiques, pas de grand répertoire. Les vidéos de Beth durent moins d’une minute et l’idée c’est de s’arrêter sur un point technique bien précis, pour décortiquer une difficulté. Et enfin, la troisième chaîne, c’est Piano Secrets, où chaque vidéo vous explique comment déchiffrer une œuvre du répertoire, note après note. C’est pas mal pour les grands débutants ou les autodidactes.