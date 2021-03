Influenceur culture : quand la peinture s’expose sur Instagram

Les musées sont ouverts en Belgique, en Espagne ; ils rouvrent doucement en Italie, mais sont encore fermés en France… Ce qui n’a pas empêché une tendance d’émerger sur les réseaux sociaux, celle d’influenceur culture.

Influenceurs culture : le nouveau phénomène

On connaît les influenceurs beauté, les influenceurs lifestyle, les influenceurs sportifs, mais les influenceurs culture - s’ils ne comptent pas encore leurs abonnés par millions sur Instagram – sont de plus en plus nombreux et le phénomène mérite le détour.

Un influenceur culture, c’est qui, c’est quoi ? C’est un ou une passionnée d’art, qui, en temps normal, court les musées et les expos, et qui partage sa passion sur les réseaux sociaux, Instagram de préférence, où le visuel est roi.

L’idée n’est pas de vendre directement des produits, mais de recommander, par exemple, l’exposition « Tempêtes et naufrages » du musée de la vie romantique de Paris ou de faire un compte-rendu en story de l’expo « Passions mythologiques » du musée du Prado, à Madrid. Bref, ce sont des comptes Instagram où, contrairement à beaucoup d’autres, l’influenceur ne se met pas forcément en avant lui, mais poste plutôt des photos d’œuvres d’art, voire des petites vidéos humoristiques sur tel ou telle peintre.

Figures de proue

Et parmi les créateurs de contenu qui montent, il y a @mr.bacchus, 38 000 abonnés, avec un compte Instagram très esthétique, @la.minute.culture, avec plus de 100 000 abonnés et des post qui font régulièrement le tour de la toile : Camille Jouneaux, qui se cache derrière ce compte, détourne les tableaux en faisant parler des personnages avec des petites bulles, comme dans une bande-dessinée. On peut citer aussi @culturezvous, quasiment 40 000 abonnés, ou le plus discret @imagine_moi et ses 10 000 abonnés. J’ai envie de citer, aussi, le compte de @margauxbrugvin qui poste un nouveau portrait d’artiste femme les 10, 20 et 30 de chaque mois.

Une précieuse opportunité pour les musées

Et ces influenceurs intéressent de plus en plus… les musées ! Les grandes marques de cosmétiques rémunèrent nombre de créateurs de contenu pour faire parler de leurs produits, pourquoi Le Louvre ou même les galeries ne feraient-ils pas de même ? Avec, soyons d’accord, des budgets bien moindre, voir plutôt des invitations à des expositions. C’est que ces influenceurs sont la promesse d’attirer un nouveau public, plus large, plus jeune. De là à ce que l’activité d’influenceur culture devienne un métier, nous n’y sommes pas encore, mais quitte à passer du temps sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas suivre certains de ces comptes qui gagnent vraiment à être plus connus et qui distillent de l’art, par petites touches, dans notre journée ! Si après ça vous n’avez pas envie d’aller flâner au musée…