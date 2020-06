Musicians for musicians : une violoniste du Royal Opera House de Londres soutient les musiciens indépendants

Suzanne Gervais nous emmène à Londres ce matin, à la découverte de l'organisme "Help Musicians" et de l'initiative d'Amelia Conway-Jones, soutenant les musiciens durant cette crise.

A Londres comme partout ailleurs dans le monde, les restaurants et salles de concerts sont encore fermés et la plupart des musiciens indépendants ont perdu leur travail. Face à cette crise musicale sans précédent, une violoniste du Royal Opera House de Londres, Amelia Conway-Jones, s’est associée à « Help Musicians ». Il s'agit d'un organisme de bienfaisance britannique indépendant : il a été créé en 1921, et aide les musiciens professionnels, de la sortie du conservatoire jusqu’à leur retraite.

Avec « Help Musicians », la violoniste a donc lancé le projet « Musicians for Musicians », les musiciens pour les musiciens ! C’est une collecte de fonds ainsi qu'un album auquel participent des dizaines et des dizaines de musiciens, qui jouent des morceaux ayant en commun un même thème, celui de l’isolement.

Parmi les participants, il y a les violonistes Madeleine Mitchell et Fenella Humphreys, très connues des mélomanes britanniques. A savoir que ce n’est pas réservé aux seuls musiciens classiques : des artistes jazz, folk, rock, électro et de musiques du monde participent aussi à l’album.

Quasiment toutes les pistes ont été enregistrées à la maison : les groupes et les ensembles ont enregistré leurs parties séparément avant de les mixer ensemble. Cet album numérique sortira d’ici quelques semaines. La moitié des recettes ira aux interprètes et l’autre moitié à Help Musicians. Le projet Musicians for Musicians a déjà levé près de 16 000 livres, soit, près de 18 000 euros.

Help Musicians, au-delà de cette initiative bien précise, a déjà distribué un fonds de huit millions de livres à près de 17 000 musiciens anglais ayant perdu leur travail, tout cela en un mois. Une deuxième phase d’aide arrive, destinée plus spécifiquement aux musiciens indépendants qui ne sont pas éligibles au programme de soutien au revenu du gouvernement britannique, qui est très sélectif et représentant 25% d’entre eux.

Pour suivre le projet de la violoniste Amelia Conway-Jones « Musicians for musicians », c’est sur Twitter que ça se passe !