A Londres, les chorales de « Christmas Carols » autorisées

Alors que les chorales ont été, ces derniers mois, l’une des bêtes noires des autorités sanitaires, en raison du risque élevé de propagation du virus, l’Angleterre autorise ses chanteurs à se réunir à nouveau pour la fameuse tradition des « Christmas Carols ».

Avez-vous le souvenir d'un film ou une série anglo-saxonne qui se passe en décembre, et où l’on ne voit pas de Christmas carols singers ? Ces groupes de chanteurs bien emmitouflés entonnent généralement, a capella, des chants de Noël dans la rue. Joy to the world, The First Noël, We Wish you a merry Christmas, chaque pays a son corpus, d'autant plus que le catalogue des chants de Noël britanniques est florissant ! Il s'agit souvent de mélodies populaires, qui viennent du fin fond des campagnes des Cornouailles, des mélodies tirées des psaumes ou bien du répertoire classique.

Une forte image anglo-saxone

Ces petits groupes de chanteurs de rue et ces chœurs d’Eglise sont une image d’Epinal, plus vivante que jamais en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, mais aussi au Canada, en Nouvelle-Zélande et même sous le soleil de décembre en Australie. C’est l’une des traditions de Noël favorite des Anglo-saxons, croyants ou non. Pour certains musiciens britanniques, c’est même, « la colonne vertébrale de la période des Fêtes». Aux Etats-Unis, plusieurs radios connaissent des records d’audience en proposant aux auditeurs de voter pour le meilleur Christmas Carol.

Un noël avec musique !

Alors que cette sacro-sainte tradition a failli être balayé cette année par la crise sanitaire, l’évêque de Londres en Grande-Bretagne, Sarah Mullaly, vient de valider les mesures du gouvernement qui autorise à nouveau le chant choral en plein air et en intérieur pour tous les lieux de cultes, pour les chorales amateures comme professionnelles et dans toute l’Angleterre, à partir de… ce matin ! Un grand soulagement pour les musiciens et chefs de chœur.

Soulagement, mais vigilance : les églises qui planifient les services de Noël doivent s'assurer que les fidèles peuvent être accueillis d'une manière aussi sûre que possible et les concerts en extérieur sont encouragés par les autorités. Quant au très attendu concert du réveillon de Noël de la maîtrise du King’s College de Cambridge, il aura lieu cette année sans public : pas de centaines de personnes entassées dans la petite chapelle médiévale. Le concert sera retransmis en direct, par la BBC !