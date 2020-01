Facture instrumentale : quand la réalité virtuelle ouvre la porte de l'atelier

Si Buffet-Crampon est installé à la fois à Mantes-la-Jolie et à Paris, où sont conçus, élaborés, fabriqués et réparés clarinettes, saxophones, cor anglais et hautbois, depuis quelques semaines il est aussi possible de visiter ses ateliers et d’explorer les locaux depuis son écran grâce à la réalité virtuelle.

Direction le site du fabricant où l'on peut visiter, en trois dimensions, le showroom parisien de Buffet-Crampon.

Pour l’heure on peut visiter seulement la boutique et les espaces réparation du showroom parisien. On aimerait surtout pouvoir pousser la porte des ateliers où sont fabriqués les instruments, à Mantes-la-Jolie.

La réalité virtuelle intéresse Buffet-Crampon, mais aussi ses concurrents, comme Henri-Selmer, Yamaha, mais aussi plusieurs fabricants américains. Des casques de réalité virtuelle commencent à être prêtés aux visiteurs sur les salons où sont présents les fabricants, peut-être s’en verra-t-on distribuer au salon Musicora, qui aura lieu à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, du 8 au 10 mai prochain.

En tout cas, les visites d’usine grâce à la réalité virtuelle, c’est une bonne idée et une belle manière de faire découvrir, très concrètement, ces métiers artisanaux, souvent peu connus du grand public.