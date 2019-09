Musiciens : peut-on trouver du travail sur Facebook ?

« Besoin d’un instrumentiste professionnel ? », c’est le nom d’un groupe Facebook qui connaît de plus en plus de succès auprès des musiciens professionnels, avec près de 15 000 membres en quelques mois.

Alors certes, ce n’est peut-être pas sur ce groupe que vous trouverez une offre de poste de supersoliste à l’Orchestre de l’Opéra de Paris, mais c’est assurément en vous promenant sur le mur de ce groupe que vous tomberez sur l’annonce d’une école de musique qui recherche un flûtiste pour un remplacement ; sur les annonces de diverses associations qui ont besoin de professeurs d’accordéon, de flûte à bec, de piano ou de violon, pour quelques heures par semaine ; sur des annonces d’ensembles vocaux qui cherche des choristes… Des demandes de toutes sortes donc, de la part d’établissements publics, privés, d’associations, d’ensembles spécialisés ou de particuliers, pour quasiment tous les instruments, mais toujours pour des remplacements et des renforts de dernière minute.

Comme son nom l’indique, c’est un groupe réservé uniquement aux musiciens professionnels, mais il existe le pendant pour les amateurs, qui a encore plus de succès, avec 26 000 inscrits.

Si ce groupe est très pratique dans la mesure où il dépanne effectivement les musiciens professionnels et les met en contact en quelques clics, et relaie les annonces de concours, n’oublions pas que son principe et son succès nous dit aussi beaucoup de la réalité – et de la précarité – du métier de musicien aujourd’hui : la majorité des interprètes qui sortent des pôles supérieurs et des CNSMD arrivent péniblement à gagner leur vie en mettant bout à bout les heures de cours dans plusieurs écoles, parfois des cours particuliers, souvent des remplacements avec des contrats fragiles. Alors pour les particuliers qui utiliseraient ce groupe Facebook pour employer un ou des musiciens le temps d’une cérémonie ou d’un concert, veillez à leur proposer une rémunération digne de ce nom !