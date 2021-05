Mieux que Netflix, la nouvelle série sur le chant français du Centre de Musique baroque de Versailles

Du sang, du suspense, de la jalousie et beaucoup de glamour… Non, ce n’est pas le pitch de la dernière série qui fait fureur sur Netflix, mais la nouvelle série du Centre de Musique baroque de Versailles…

L’histoire du chant français ! Voilà un sujet riche en rebondissements et en personnages charismatiques et hauts en couleurs. Cette histoire vous est contée par le musicologue Benoît Dratwicki, qui est également directeur artistique du CMBV, dans la nouvelle série du Centre. Le premier épisode, disponible sur Youtube résume, en une petite heure, le laboratoire de la fameuse école de chant français, entre 1630 à 1800. Au menu, la grande mode de l’air de cour, dont raffolait les princes, les prémices de l’opéra français, qu’imposera Lully à partir de 1673, écrasant ses concurrents parisiens, la rivalité avec le chant italien au siècle suivant…

Qui étaient les personnalités marquantes, les vedettes de l’époque, compositeurs et interprètes, artistes aux parcours parfois romanesques ? Quelles étaient les techniques du beau chant et quel était le goût du public français, qui est devenu, au fil du 17e siècle, absolument friand des ouvrages entièrement ornés de musique ? Le récit de Benoît Dratwicki est truffé d’insert d’iconographies bien choisies, savamment sélectionnées dans les archives : gravures, peintures, manuscrits de partitions et, bien sûr, extraits musicaux. De quoi proposer une histoire incarnée, vivante, tout sauf figée et théorique !

Quatre épisodes sont au programme : la deuxième conférence filmée dévoilera les coulisses d’une carrière de chanteur à l'Opéra aux 17e et 18e siècle, avec les années d’apprentissage, les débuts sur scène, la vie quotidienne de la troupe, le salaire, les rivalités et à la clé, le succès. La troisième, détaillera quant à elle les différents types de tessitures et les caractéristiques des voix qui étaient employées dans la troupe de l'Académie royale de musique, ancêtre de l’Opéra de Paris. Enfin, la quatrième et ultime étape est un embarquement immédiat pour la scène, domaine du rêve et de la féerie : vous y découvrirez que sous l’Ancien Régime, la France est numéro un dans la mise en scène du merveilleux lyrique… Mises en scène, machines, décors, costumes… Les spectateurs qui ont la chance de pouvoir aller à l’opéra en avaient pour leur argent !

Une série en quatre temps qui s’adresse tout autant aux spécialistes qu'aux amateurs curieux de découvrir les coulisses de l'opéra français.