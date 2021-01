Maxim Vengerov se lance dans la pédagogie en ligne

Nouvelle année rime avec solidarité et pédagogie avec l'initiative du violoniste Maxim Vengerov : lancer un site internet dédié à la pédagogie, destiné à tous les jeunes violonistes.

Grande nouvelle ! Maxim Vengerov lance son premier site internet. Ce site est entièrement dédié à l’éducation musicale. C’est une plateforme en ligne sur laquelle le violoniste russe propose dès mercredi, des masterclasses gratuites aux étudiants du monde entier.

Voilà une belle initiative, solidaire, en réponse à la pandémie qui prive les jeunes violonistes d’une bonne partie de leurs cours et parfois aussi, de l’enthousiasme nécessaire aux longues études musicales. On a beaucoup entendu parler, la semaine passée, du mal-être et de la souffrance des étudiants pendant cette crise.

Les élèves des conservatoires ne sont pas épargnés. Alors une plateforme comme celle-ci, c’est clairement une éclaircie au milieu de la tempête.

Dans la vidéo de présentation du site, le violoniste, passionné de pédagogie, raconte qu'il n'aurait jamais songé à lancer sa plateforme de cours en ligne avant la pandémie. L'idée lui est venue pendant le premier confinement, quand ses deux filles ont dû, comme des milliers d’autres élèves, suivre leurs cours de piano et de violoncelle derrière leur écran. Egalement, le violoniste a aussi vu autour de lui, de nombreux musiciens envisager une reconversion et des parents hésiter à inscrire leurs enfants en cours de musique.

L'objectif de ce site, a déclaré Maxim Vengerov, est « de donner aux jeunes de nouvelles possibilités et une vraie raison de croire que la musique est et sera toujours une grande profession ».

Alors le violoniste est très clair : « L'enseignement en ligne ne remplacera jamais l'interaction en direct entre un enseignant et un élève », mais c'est un moyen très efficace de soutenir l'apprentissage traditionnel et d’élargir ses horizons.

Les cours en ligne ont un aspect très démocratique, tout le monde peut y assister, n’importe quand et surtout n’importe où.

A partir de mercredi 20 janvier à 18h, Maxim Vengerov proposera donc trois cours par semaine, en direct ou préenregistrés, des cours gratuits… Les étudiants du Mozarteum de Salzbourg et du Royal College of Music de Londres auront un accès privilégié à des cours supplémentaires, et cerise sur le gâteau : la superstar du violon offre aussi un cours par semaine, sur tirage au sort, aux jeunes violonistes, altistes et aux ensembles de musique de chambres qui s’inscrivent sur le site.

Il vous suffit de déposer votre nom et peut-être serez-vous sélectionnés… Il risque d'y avoir des embouteillages !