"Les Faiseurs de voix" : Quand le conservatoire de Paris nous ouvre ses portes !

Si vous aimez le chant et que vous avez une heure devant vous, direction Youtube pour aller regarder « Les Faiseurs de voix », un nouveau documentaire qui nous embarque derrière les pupitres des classes de chant du Conservatoire de Paris, le CNSMD.

Nous sommes portés par une voix familière, celle de notre confrère Arnaud Merlin. Dans ce documentaire, nous assistons à des cours d’élèves, on entend parler technique vocale et interprétation, et c'est très fascinant, même si on n’y connaît rien !

On y découvre également du répertoire en écoutant les élèves, des chants actuels ou biens anciens. Ils interprètent aussi parfois, des pièces peu connues.

Alors évidemment, c’est un film commandé par le Conservatoire de Paris, donc forcément un petit peu à la gloire de l’établissement. Mais en fait : on s’en moque ! Pour une fois qu’un conservatoire ouvre ses portes et nous montre comment travaillent certains de ses élèves, on dit oui ! D'ailleurs, cela serait bien que d’autres établissements fassent de même : montrer au grand public ce qu'il se passe dans leurs classes, que ce soit avec des élèves avancés ou avec des débutants.

Vous l’avez compris, Suzanne Gervais vous recommande donc « Les Faiseurs de voix », tout en insistant sur le fait que si des chanteurs et chanteuses hors pairs sortent chaque année des classes des deux CNSMD, de Paris et de Lyon, bien d’autres se perfectionnent ailleurs : n’oublions pas que les chemins qui mènent à une carrière de chanteur lyrique sont multiples et parfois surprenants.