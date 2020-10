Lucia di Lammermoor s’expose à Clermont-Ferrand

Suzanne Gervais invite l'Ecosse brumeuse et venteuse à l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand, afin d'apprendre à connaître une très célèbre héroïne d’opéra !

Lucia Di Lammermoor, l’héroïne de Donizetti, sera au centre d'une exposition qui commence demain à l’Opéra de Clermont-Ferrand ! Il s'agit d'une production importante mise en scène par Pierre Thirion-Valleti. Si tout est maintenu, les représentations auront lieu au mois de mars. En attendant, on peut se plonger dans l’univers romanesque à souhait de cet opéra sombre, qui se déroule à la fin du XVIe siècle, sur fond de sanglantes guerres de religions.

Une Lucia « Libre ! »

L'exposition s'intitule « Libre ! » et permet de faire plus ample connaissance avec l'opéra de Donizetti et avec le personnage complexe de Lucia, poussée à la folie. De l’influence de Walter Scott, prince du roman historique, à la composition qui a eu lieu en 1835, au cœur de la période romantique, cette exposition se veut très complète.

Le décor aura aussi la part belle avec de nombreux costumes, croquis et éléments de décor, ainsi qu’une quarantaine de dessins de paysages écossais du carnettiste Joël Alessandra, voilà de quoi s’immerger totalement !

Jusqu’au 14 novembre, l’exposition est ouverte et installée dans le foyer de l’Opéra, puis elle vagabondera. Vous pourrez la visiter au conservatoire de Clermont-Ferrand de novembre à janvier, puis dans différentes médiathèques et maisons de quartier de l’agglomération, jusqu’au printemps prochain.

Egalement, si vous êtes à Clermont-Ferrand demain, sachez qu’à 11h à l’Opéra, l’historien Patrick Barbier donne une conférence sur le passionnant sujet des héroïnes sacrifiées du bel canto romantique ! L'entrée est gratuite sur réservation.