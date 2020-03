Louer un studio et organiser un bœuf grâce aux applis

C’est parfois la croix et la bannière pour trouver un studio d’enregistrement disponible et des musiciens avec qui jouer, Suzanne Gervais nous présente deux sites internet pour solutionner ce problème.

Book My Studio, plateforme de réservation de studio d'enregistrement

Le premier est en train de devenir le Airbnb du studio d’enregistrement : Book My Studio permet aux musiciens, qu’ils jouent seuls, à deux, trois, ou en ensemble ; qu’ils soient DJ, groupe de rock ou consort de violes, de réserver un studio rapidement et à un prix intéressant. Réserver un studio ou réserver le matériel nécessaire pour créer votre studio chez vous, votre home studio, le temps de la session d’enregistrement, c'est en tout cas ce qui leurs est promis.

Vous faîtes bien sûr votre recherche en fonction de votre ville, Suzanne Gervais a testé l’annuaire : ce n’est pas encore exhaustif, donc si des propriétaires de studio et ingés sons ne connaissent pas Book my studio, qu’ils n’hésitent pas à contacter le site ! Cette plateforme de réservation de studios d’enregistrement a été lancée par un ingénieur du son et DJ, sa startup est installée dans l’un des grands incubateurs parisiens, la Station F.

JamSpace, startup qui propose des rencontres entre musiciens

C’est une sorte de réseau social qui permet aux musiciens de se rencontrer de manière simple pour partager la scène le temps d’un bœuf ou monter des projets. JamSpace a été créé par une bassiste. Les rencontres s’effectuent grâce à une application web sur laquelle les musiciens peuvent rejoindre et proposer des sessions studio, et ainsi partager des moments de pratique collective dans une ambiance conviviale.