Les formations professionnelles de l'Ircam

L’Institut de recherche et coordination Acoustique/Musique, c’est son nom entier, qui est basé à Paris, propose toute l’année des stages et des formations aux outils numériques, ouverts à tous les musiciens et pas forcément connus de tous. Les sujets sont assez pointus, mais vite incontournables quand on se lance dans la musique assistée par ordinateur ou qu’on veut apprendre à maîtriser un ou plusieurs des nombreux et complexes logiciels de composition : Max, Modalys, le Spacialisateur, Ableton live, les Patchs Pure Data...

Vous avez huit stages répartis dans l’année pour percer les mystères de ces noms nébuleux, et ça commence le 4 novembre. C’est une petite somme à débourser, mais ces formations peuvent sans doute être financées par votre employeur ou un organisme type Afdas, à vous de vous renseigner. Et puis pour les non-parisiens, pour vous former aux joies de l’informatique musicale, regardez du côté du Grame, à Lyon…

Le GMEM à Marseille

Le GMEM, centre national de création musicale, propose plutôt des ateliers de découverte, découverte de la musique électroacoustique notamment. Mais ça vaut le coup d’aller voir ce qu’ils proposent, bien entendu.