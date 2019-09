Des partitions contemporaines en ligne grâce à Babel Score !

Babel Score, c’est l’initiative d’un compositeur : Pedro Garcia Velasquez, qui est un des membres fondateurs de l’ensemble "Le Balcon". Il a eu l’idée de créer un site d’édition pour la musique d'aujourd’hui. Et Babel Score porte bien son nom puisqu’il regroupe des compositeurs et compositrices du monde entier (ou presque) et leur permet de mettre leur musique en ligne à prix abordable.

Une des nombreuses difficultés du métier de compositeur, c’est bien de diffuser sa musique. Quand on a enfin la partition achevée entre les mains, qu’en faire, tout simplement ? Comment se faire connaître des interprètes pour qu’ils nous jouent ? Il existe toujours les maisons d’éditions traditionnelles, mais seule une petite partie des compositeurs est éditée et les autres restent souvent sur le tapis. Alors certains se lancent dans l’auto-édition, une solution qui est toutefois coûteuse, en argent et en temps. Babel Score pourrait donc être une solution.

Sur ce site, nous pouvons trouver une grande quantité de compositeurs , avec des noms qu’on ne connaît souvent pas du tout, et c’est tant mieux ! Du côté des noms qu’on connaît plus, il y a Eric Montalbetti, Raphaèle Biston, Sophie Lacaze, José-Louis Campana, ou encore Nicolas Mondon.

On a donc l'occasion de découvrir des compositeurs français qu’on ne connaissait pas. Une bonne chose également, c'est qu’il y a, à première vue, presque autant de compositrices que de compositeurs. On découvre également des créateurs de pays dont on entend moins parler chez nous lorsque l'on parle de création : l’Egypte, la Turquie, le Nicaragua, Porto Rico ou encore l’Iran. La scène contemporaine en Iran est cependant en grande forme : Téhéran abrite un grand festival dédié à la création musicale.

Babel Score fonctionne comme une bibliothèque en ligne : les œuvres sont classées musique instrumentale, vocale, électronique, arrangements, musique scénique etc., et vous achetez tout simplement les versions PDF des partitions qui vous intéressent. Encore un bon point pour ce site : vous pouvez feuilleter gratuitement les premières pages des partitions.

Plusieurs grandes institutions figurent parmi les abonnés du site, comme les deux CNSMD, l’Ircam, la BNF, mais aussi l’université de Columbia, et la Juilliard School aux Etats-Unis.