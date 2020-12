Le violoncelle dans la crise sanitaire : un documentaire à ne pas manquer

Douze violoncellistes qui se livrent sur l'impact de la crise sanitaire dans leur vie : c'est l'objet du documentaire réalisé par deux musiciens, eux-mêmes violoncellistes. Un petit bijou, riche en découvertes musicales.

Prenez douze violoncellistes, les uns professionnels aguerris et les autres jeunes interprètes à l’orée de leur carrière, puis mettez les devant une caméra, chacun leur tour, et laissez-les jouer ce qu’ils ont envie de jouer, et raconter la manière dont ils vivent cette crise inédite que nous traversons depuis le printemps. Cela donne un très joli documentaire de 50 minutes réalisé par les violoncellistes Michèle et Paul Brady, alias le duo Brady.

Le violoncelle porte-parole de la crise

Ce film-témoignage ou film musical s’appelle « Et le violoncelle dans tout ça ? ». Les violoncellistes Louis Rodde, Justine Metral, Amandine Robilliard, Ella Jarrige, et huit autres de leurs confrères et consœurs se sont prêtés au jeu.

Le tournage a eu lieu il y a pile un mois, dans la capitale, au Lavoir Moderne Parisien, une très belle salle en vieille pierre qui propose en temps normal, une programmation dédiée à la création. Tout ce projet a été organisé en 48 heures, dans une énergie décuplée pendant cette période troublée et dans une ambiance de franche solidarité entre les musiciens.

Le film est sorti il y a quelques jours, est en libre accès sur Youtube et a reçu un accueil chaleureux de la part du public, avec près de 1000 vues en une soirée et de nombreux partages sur les réseaux sociaux.

On retrouve donc une compilation de témoignages rares et un angle inédit, par le prisme d’un instrument, le violoncelle, sur l’impact du séisme Covid-19 dans le monde musical.