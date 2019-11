Le streaming musical pour les enfants ?

Spotify lance une application dédiée aux petits, à partir de trois ans, ça s’appelle tout simplement « Spotify Kids », pour l’instant c’est en phase de test en Irlande, mais ça devrait bientôt arriver chez nous, voyons un petit peu ce que ça propose.

Déjà, pour accéder à Spotify Kids, il faut avoir souscrit à l’abonnement « Famille » de la plateforme de streaming. Comme pour les grands, il y a des playlists thématiques : « Au dodo », « Je fais mes devoirs », « Musiques de dessins animés », « Entendre une histoire »… Parce qu’il n’y aura pas que de la musique, mais aussi des contes, des histoires et même, c’est encore en phase de conception, des podcasts pour les petits. L'idée est séduisante.

Précisons qu’il existe déjà des applis de streaming musical pour les enfants, comme Munki, qui propose des histoires et des chansons de zéro à huit ans, et puis Deezer, le grand concurrent de Spotify, propose des playlists enfants, mais pas encore, comme Spotify, une appli dédiée aux petits. On imagine que ça viendra puisque toutes les plateformes de streaming se copient sans cesse.

Des playlists dédiées aux enfants, bonne idée donc, espérons que la diversité musicale soit en rendez-vous, avec de la musique pop, rock, jazz, classique et contemporaine aussi car s’il est bien des oreilles curieuses, sans préjugés ni a priori, ce sont bien celles des petits et des tout-petits !