Le Smartphone Orchestra, on en pense quoi ?

« Smartphony » ou autre concert avec smartphone

Il commence à y avoir un petit nombre d’orchestre qui ont déjà programmé des « smartphony » ou autre concert avec smartphone : je pense à l’Orchestre national de Lille et à l’Orchestre de Picardie pour ne citer que les Français. Un smartphone concert c’est différent, c’est ludique, c’est excellent pour la com, et puis avouons-le, c’est parfois vraiment réussi !

à réécouter émission Musique connectée Le smartphone en répétition

Smartphone Orchestra

A tel point que le concept est devenu un vrai business puisqu’une startup baptisée « Smartphone Orchestra » est en train de monter à vitesse grand V...

Cette startup, elle a été créée par un réalisateur de cinéma et une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle basée à Amsterdam : a priori rien à voir avec le monde de l’orchestre.

La formule

La formule est simple : pour créer un orchestre de smartphone, la startup synchronise plusieurs téléphones, de dix à mille, pendant un concert. Le public suit les indications qui défilent sur l’écran des smartphones pour interagir avec les musiciens qui sont sur scène.

La formule du Smartphone orchestra a tout pour plaire à l’heure où les concerts participatifs sont de plus en plus appréciés du public et surtout encouragés par ceux qui financent les orchestres et les institutions musicales : les collectivités publiques et les mécènes privés.

Un concept en plein essor...

Le Smartphone Orchestra a déjà vendu ses services à plusieurs orchestre salles de concert et orchestres, aux Pays-Bas essentiellement. Un dispositif qui peut accompagner ou encourager la création d’œuvres nouvelles et titiller l’inspiration des compositeurs.

Aujourd'hui, nous sommes rentrer au cœur d'une « économie de l’expérience » : c’est-à-dire que nous ne sommes plus à la recherche d'un simple bien à acheter. Nous cherchons de plus en plus quelque chose qui nous permettra de nous évader, de découvrir : une expérience, un futur souvenir.

Alors pourquoi pas un smartphone concert… et même un concert tout court !