Le régime alimentaire des chanteurs sur Instagram.

Instagram aurait des choses à nous apprendre sur le régime alimentaire des chanteurs lyriques…

Si vous fréquentez des chanteurs lyriques, vous les avez sans doute déjà entendu parler de leur régime alimentaire : un sujet important. Bannir les laitages avant de chanter, manger des sucres lents deux heures avant de monter sur scène, éviter les épices qui assécheraient les cordes vocales... La a liste des préconisations est longue.

De manière générale, le contenu de nos assiettes est partout sur Instagram : on appelle ça du foodporn, un terme inventé pour désigner des photos culinaires alléchantes et léchées à grand renfort de filtres flatteurs, et le foodporn il règne en maître sur Instagram. Même les musiciens s'y mettent, et tout particulièrement les chanteurs lyriques.

la soprano Anne Netrebko

Sur le compte Instagram d’Anna Netrebko, pas question de se priver et vous saurez tout sur les recettes favorites de la soprano, qui est fine cuisinière : saumon grillé à la mangue, soupe de porc aux champignons, tourte aux foies de poulet, lentilles au bœuf, bananes frites au beurre et au miel. Mais on apprend aussi que, une fois dans la semaine, la musicienne ne mange que des légumes vapeurs : asperges vertes, courgettes, brocolis, recouverts de poudre d’amande, c’est jour de jeûne, ou presque.

La soprano Lisette Oropesa

Oui, on peut tout à faire être chanteuse lyrique et végétalienne : la preuve avec la soprano américaine qui partage sur Instagram ses recettes préférées, comme sa soupe à la courge musquée, à déguster avec un verre de vin rouge.

La soprano Julie Fuchs

Une autre soprano, française cette fois, donne ses potions magiques pour affronter l’hiver : c’est Julie Fuchs avec son citron chaud et ses tisanes de thym et d’erysimum. Surtout boire beaucoup d’eau, c’est très bon pour la voix.

Le baryton Stéphane Degout

Ceux qui suivent Stéphane Degout sur les réseaux sociaux connaissent son amour immodéré pour la cuisine. Sur son compte Instagram, le baryton français est derrière les fourneaux et pas question de jus de citron : morille au vin jaune, marmelade d’oranges amères, queue de lotte à l’ail des ours, cerises à l’armagnac… Son secret : faire bonne chère, mais toujours avec des produits du marché et avec modération.