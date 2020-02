Le podcast, nouveau lieu de création sonore

Petit point sur le podcast, qui s’impose comme le nouveau format d’expérimentation et de création sonore. Le podcast est un nouveau terrain de jeu pour les compositeurs.

En effet, les podcasts artistiques ont le vent en poupe. Ils sont de plus en plus présents dans les expositions, comme des performances à part entière.

Le podcast est un nouveau terrain de jeu pour les artistes, les compositeurs et les designers sonores. Il existe un exemple convaincant, celui de l’Atelier de création sonore radiophonique, l’ACSR, qui est basé à Bruxelles et qui aide à la production et à la diffusion de récits sonores radiophoniques.

Sur le site de l’ACSR, une grande phonothèque est à disposition de l’internaute. C’est totalement libre d’accès et dans cette phonothèque on peut écouter des documentaires, des fictions, mais aussi, des créations sonores sous forme de podcasts, qui sont de véritables expérimentations musicales, des objets musicaux avec leur propre narration.

Le podcast permet aussi de renouveler les genres musicaux les plus académiques, comme l’opéra.

Par exemple, la compagnie new-yorkaise Experiments in Opera a créé un opéra sous forme de podcast, en quatre épisodes de 25 minutes.

Il s’appelle « Buick City, 1 :00 AM ». C’est l’histoire d’une femme qui remonte le temps et arrive en 1984 pour empêcher le meurtre de son père, un travailleur dans une usine automobile du fin fond du Michigan. Côté instrumentation, on est sur de l’expérimentation et c’est ça qu’on aime : il y a des dialogues parlés, de chansons originales interprétées par un ténor et des chanteurs pop. Côté instruments, on a des claviers, de la guitare, de l’électronique, une basse, une batterie. Le propos se veut réaliste, quasi vériste, mais l’esthétique est clairement influencée par l’opéra rock. Là encore c’est en libre accès sur le site d’Experiments in Opera et sur Soundcloud, en voici quelques secondes…