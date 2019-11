Le nouveau collectif lyonnais de création musicale : "Echo"

Après une campagne de financement participatif fructueuse sur la plateforme Proarti, un peu plus de 3000 euros ont été récoltés pour lancer "Echo", un collectif musical basé à Lyon.

Il rassemble plusieurs jeunes compositeurs et compositrices, mais aussi des musicologues et des interprètes, puisque "Echo" abrite un nouvel ensemble permanent de onze musiciens : des cordes, des vents et des percussions.

Le but de tous ces musiciens, c’est de proposer de nouveaux formats, de nouvelles formules pour diffuser la musique d’aujourd’hui autrement qu’en concert traditionnel : première partie, entracte, seconde partie.

"Echo" organise des ateliers de travail publics, qui rassemblent des compositeurs et des instrumentistes. Il organise aussi des rendez-vous "imprévisibles", qui mettent en avant l’impro et le soundpainting.

Le soundpainting, c’est une forme de direction d’orchestre très chorégraphique où les musiciens répondent par des improvisations.

Et puis, il y a aussi les rendez-vous "éclectiques" avec beaucoup de musique électronique.

Un format nous interpelle particulièrement. Ce sont les "marathons de composition" qui auront lieu dans les galeries d’art de Lyon. Le principe est simple, mais efficace : les compositeurs qui se sont inscrits se voient attribuer un effectif instrumental (trio, quatuor, ensemble vocal) et ils doivent composer une pièce en 24 heures, qui est créé dans la foulée.