Le concours de musique de chambre de Lyon mise sur le streaming

Les épreuves du concours international de musique de chambre de Lyon ont commencé il y a deux jours, mardi 23 avril, et il est possible de les suivre, en streaming live, sur le site internet du label NoMadPlay.

C’est la 15e édition du concours lyonnais et après le trio avec piano en 2018, cette édition est consacrée au duo chant-piano. Et j’avais insisté sur ce point dans une précédente chronique : les concours de musique classique, longtemps confidentiels, ouvrent leur porte sur le terrain numérique : ils se mettent au live.

Donc si vous n’êtes pas à Lyon cette semaine et que vous ne pouvez pas, du coup, assister aux épreuves depuis votre écran, avec toute la fièvre du direct et tout gratuitement bien sûr.

Il faut dire que le concours international de musique de chambre de Lyon, le CIMCL, n’est pas un perdreau de l’année dans le domaine de la diffusion en streaming live : c’est même l’un des premiers concours français à avoir tenté, puis réitéré l’expérience, avec une première fois concluante en 2017.

Prochain rendez-vous : la finale déjà, ce sera demain, vendredi, le 26 avril, dans l’amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon II. Et puis année Berlioz oblige, cette finale va permettre aux candidats de revisiter les fameuses Nuits d’été de Berlioz, avec la présence d’autres instruments que le piano pour accompagner les finalistes. On a hâte d’entendre ça et puis de savoir qui va remporter le concours aussi. En parlant de palmarès, sachez qu’il y a aussi un prix des internautes, pareil on voit de plus en plus ce type de prix dans les concours musicaux.

Rendez-vous donc en ligne pour cette finale, demain vendredi de 15h à 18h, où vous entendez beaucoup de Berlioz !