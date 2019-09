Le business des masterclasses en ligne

Apprendre le jeu d’acteur avec Natalie Portman, apprendre à devenir un « leader » avec Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue, apprendre à écrire avec Dan Brown, l’auteur du Da Vinci Code, apprendre à cuisiner avec Gordon Ramsey, le célébrissime et très médiatique chef britannique… C’est ce que vous propos tout simplement, derrière votre écran, le site www.masterclass.com, une plateforme américaine de formation en ligne lancée en 2015 et qui explosé en quatre ans puisqu’elle pèse aujourd’hui près de 130 millions de dollars. Une poule aux œufs d’or, grâce à un concept tout simple : nous offrir des cours avec une personnalité du cinéma, de la mode, de la cuisine et même de la musique classique !

On peut en effet y suivre la masterclass en 17 leçons du violoniste Itzhak Perlman, baptisée « Jouer avec passion », ou celle du compositeur Hans Zimmer, consacrée à la musique de film. Poule aux œufs d’or toujours, car à 100 dollars la séance, avec un abonnement à un peu plus de 16 euros par mois pour un an, pour ceux qui voudraient suivre la totalité de la masterclass, le cachet de la star est vite remboursé.

Et d'autres sites se sont lancés sur ce créneau, comme « The artist academy », qui a fait appel au violoncelliste Gautier Capuçon pour une masterclass intitulée « Développer sa personnalité musicale », ou mymusicmasterclass qui concerne davantage les musiques actuelles. Un autre site, plutôt bien fait, c’est la « iclassical-academy », dont les maîtres ne sont pas des stars très médiatisées, mais des professeurs de conservatoires supérieurs du monde entier : Boston, Zurich, Lausanne, Londres, Shanghai, Moscou, Crémone… Ils sont des dizaines de pédagogues à proposer des cours en ligne de trompette, de piano, de violon et de violoncelle. Sur ce site, le principe est un petit peu différent puisque vous pouvez acheter la masterclass à l’unité, pour 5 dollars, et chacune des masterclasses se concentre sur une œuvre.

Par ailleurs, pensez aussi à Youtube, où certes, le pire côtoie le meilleur, mais où de nombreux solistes, sur leur chaîne, donnent de vraies petites masterclasses, et tout ça gratuitement.