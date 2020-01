Le 360 Factory, à Paris… et en ligne !

Ce n'est pas juste une salle, mais un immeuble entier !

Cet endroit qui fait saliver les amoureux de bœufs et de blue note s’appelle le 360 Factory, et c’est le projet un petit fou qu’ont concrétisé un label et un festival. Il s'agit du label Accords Croisés et du festival Au fil des voix.

Dans cet immeuble, il y aura une salle de concerts équipée aux petits oignons pour les retransmissions sur internet, des studios d’enregistrement, un incubateur et de quoi accueillir des artistes en résidence.

L’esprit c’est vraiment celui des friches culturelles, comme celles que l’on a vu fleurir à Marseille ces dernières années. A Marseille, mais aussi à Paris. C’est vrai que dans la capitale, il existe les grands clubs de jazz traditionnels : Le Duc des Lombards, La Huchette, Le New Morning… Mais une nouvelle génération de clubs, plus alternatifs, fait son trou et attire le public, tel que le Bal Blomet, dont vous avez peut-être entendu parler.

Mais revenons à notre 360 Factory. En attendant la fin du mois, vous pouvez déjà découvrir l’esprit de ce futur lieu de jazz parisien, à qui l'on souhaite longue vie, sur le site internet le360paris.com. Vous trouverez la playlist du mois, avec les coups de cœur de l’équipe et puis plus classiquement, toutes les infos sur la programmation. Pour les musiciens professionnels, cela pourra vous donner envie d’en faire votre bureau ou de demander une résidence !