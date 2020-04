La violoniste américaine Jennifer Koh soutient les compositeurs

De son appartement, la violoniste Jennifer Kof prends les commandes de compositeurs et les rémunère, postant les créations sur les réseaux sociaux ! Voilà de quoi aider le monde de la musique à survivre en ce temps de crise.

La violoniste américaine d’origine coréenne Jennifer Koh est lauréate du concours Tchaïkovski en 1994. Elle a joué aux côtés des grands orchestres américains : à Los Angeles, New-York, Cleveland, Baltimore et plus près de nous, en Europe, auprès de l’Orchestre de la BBC à Londres.

Suzanne Gervais vous en parle aujourd'hui car cette violoniste est une ardente défenseuse de la musique contemporaine, et ça, même pendant ces semaines de confinement. Ces dernières années, Jennifer Koh a enregistré les pièces de Kaija Saariaha, John Zorn, Philipp Glass et bien d'autres encore.

Il y a quelques jours, elle a lancé un projet formidable : « Alone together », « seul ensemble », une série de commandes de miniatures pour violon solo pour soutenir les compositeurs indépendants en cette période particulièrement difficile pour le monde de la musique. La violoniste leur assure une rémunération de 500 dollars pour un morceau de trente secondes, un tarif respectable.

Jennifer Koh créé ces nouveaux morceaux tous les samedis, à 19h, heure de New-York, sur Instagram TV et Facebook Live, depuis son appartement. Le premier concert, c’était il y a trois jours. Mais vous pouvez le revoir sur ses réseaux sociaux.

La violoniste américaine encourage ses collègues musiciens d’orchestre et professeurs de musique qui ont des postes salariés et donc une sécurité financière à faire de même, pour soutenir les compositeurs. D’autant plus qu’en période d’incertitudes, la création a plus que jamais sa place et un rôle à jouer.