La technique Alexander sur Youtube

Respirer et revoir un petit peu nos postures, parce que l’équilibre physique est lié à l’équilibre mental, on ne le rappellera jamais assez : toutes ces tensions matinales, elles peuvent s’envoler grâce au yoga, mais aussi grâce à la Technique Alexander.

Cette technique est née à la fin du 19ème siècle, c’est un acteur australien qui l’a inventé, c’est dire si elle concerne les artistes. Elle est de plus en plus dispensée dans les écoles d’art et les conservatoires : plein de profs se forment et des stages, voire même des cours réguliers, sont organisés pour les danseurs, les comédiens, les chanteurs et les instrumentistes.

Et vous, si vous avez envie de vous initier à la technique Alexander, direction pour commencer la nouvelle chaîne Youtube de l’Association des professeurs de technique Alexander, qui propose de courtes vidéos intitulées « La minute Alexander ». Pour l’instant il y en a trois, d’autres vont arriver, allez y faire un tour.

La technique Alexander permet au musicien de prendre conscience de chacun de ses gestes, ce qui peut, à moyen terme, éviter les douleurs, les crispations et même des soucis plus sérieux. L’idée, c’est de gommer les mauvaises postures, comme le cou qui part en avant du pianiste qui déchiffre, les épaules crispées du violoniste… Et gagner en détente, en équilibre postural, ça permet de libérer son geste ou sa voix et de mieux gérer son stress.

Allez donc jeter un œil sur la chaîne Youtube de l’association des professeurs de technique Alexander, l’APTA. Ça ne peut que vous faire du bien ! Vous pouvez y accéder en cliquant ici.