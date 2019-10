L’Orchestre philharmonique de Vienne mise sur Idagio

L’Orchestre philharmonique de Vienne vient de s’associer à la plateforme de streaming Idagio, spécialisée dans la musique classique, un petit peu comme Qobuz, pour citer un exemple français.

Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l’Orchestre viennois va laisser la plateforme diffuser des concerts chaque saison, six environ, et, point intéressant aussi, les abonnés se verront proposer des playlists estampillées « Wiener Philharmoniker » et concoctées par l’orchestre en personne. Un deal gagnant-gagnant visiblement, puisque c’est un orchestre des plus prestigieux du monde qui entre dans le giron d’Idagio, et, c’est puis aussi l’occasion pour cet orchestre fondé en 1842 de développer son audience et, point important pour une formation souvent qualifiée de traditionnaliste, c’est l’occasion de rajeunir son image.

Un petit pas pour le streaming donc, mais un grand pas pour Idagio, qui a été fondé en 2015. Le moteur de recherche de cette plateforme spécialisée dans la musique classique est adapté à ce répertoire avec des filtres par chef d’orchestre, orchestre ou solistes.