L’American Federation of Musicians, engagée sur Facebook

Direction les Etats-Unis où la primaire démocrate bat son plein. Le duel pour l’investiture s’annonce serré. Bernie Sanders a remporté La Californie et c’est justement dans cet état qu’il a reçu le soutien d’un des grands syndicats de musiciens américains.

L’American Federation of Musicians, l’AFM est un grand syndicat présent aux Etats-Unis et au Canada. Si Joe Biden est donné gagnant de la primaire démocrate, c’est à son rival Bernie Sanders que la section californienne de la Fédération avait récemment affiché son soutien, dans un communiqué.

C’est à souligner car c’est la première fois qu’une section de l’American Federation of Musicians, historiquement neutre, se positionne pour un candidat à la présidentielle.

L’occasion pour Suzanne Gervais d’attirer votre attention sur cette Fédération américaine des musiciens, qui est très présente sur les réseaux sociaux, et surtout sur Facebook, où elle est suivie par près de 16 000 musiciens.

L’AFM est aussi sur Instagram, depuis quelques mois, où elle est moins suivie, mais tout aussi impliquée.

Cette page Facebook est tout simplement une mine d’informations sur la vie musicale outre-Atlantique, souvent méconnue. Comment vivent les musiciens d’orchestre, les profs, les musiciens indépendants, les étudiants ? On est informé des manifestations de musiciens dans le pays, musiciens qui subissent de plein fouet les coupes budgétaires des orchestres, manifestations qui sont plus nombreuses qu’on pourrait le croire. Bref, c'est une page à suivre.

Puisqu’on est à l’internationale et au chapitre des syndicats, nous attirons aussi votre attention ce matin sur le travail de la Fédération internationale des musiciens, la FIM, qui représente au niveau mondial, dans 60 pays, les syndicats de musiciens, dont notre fédération américaine. Si vous ne connaissez pas encore le travail de la FIM, c’est aussi une page Facebook qui vaut le détour.