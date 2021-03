L’altiste Lawrence Power fait danser la Chaconne de Bach

L'altiste britannique réalise un court-métrage mêlant musique, danse et chant.

Les premières notes, conquérantes, de la Chaconne de Bach, pas au violon, mais interprétées à l’alto, avec les graves enivrants de Lawrence Power… Lawrence Power est britannique, il a 44 ans, c’est l’un des grands altistes européens et il a été particulièrement actif pendant l’année qui vient de s’écouler : au mois de juillet, il a commandé dix petites miniatures pour son instrument à une poignée de compositeurs et compositrices – parmi lesquels le chef finlandais Esa-Pekka Salonen ou sa compatriote Cassandra Miller. Ces courtes pièces pour alto, il les a créées dans différentes salles de concerts désertes de Londres et tout cela a été immortalisé dans de petits clips vidéo très soignés et réussis, tous disponibles sur Youtube : des œuvres courtes, toutes différentes, qui ne laissent pas insensibles.

Lockdown Commission No.2 : “Quartet for One”, Garth Knox :

Lockdown Commission No.4 : “Daylonging, Slacktide”, Cassandra Miller :

Lockdown Commission No.3 : “Objets Trouvés” pour alto solo et drone, Esa-Pekka Salonen :

Et en ce début d’année 2021, Lawrence Power a voulu aller un peu plus loin : il a décidé de créer sa propre petite société de production de vidéos, pour produire de petits films qui explorent les frontières entre la musique et d’autres formes d’art : le premier court-métrage, qui y est paru il y a quelques jours, est consacré à la rencontre entre la Chaconne de Bach, la danse et la voix… La voix de la soprano Héloïse Werner accompagne l’alto et les mouvements de la danseuse Sharia Johnson… Ce clip de presque quatorze minutes – la durée de la chaconne avec toutes ses variations – est filmé dans la lumière orange d’un grand bâtiment industriel en briques situé au bord des canaux de Londres. Pour vous expliquer un petit peu la démarche de Lawrence Power, je vais le citer. Il a déclaré : « Lorsque vous retirez le public de l’équation, le spectateur peut faire l’expérience de la musique d’une manière différente. C’est passionnant pour les artistes et c'est l'objectif de ma nouvelle société de production :connecter les arts de manière inédite et dynamique.» Cette société de production porte un nom français, elle s’appelle « Âme », comme l’âme des instruments à cordes, ce petit morceau de bois qui relie l’avant et l’arrière de la caisse de résonance de l’instrument et qui permet de faire vivre le son.