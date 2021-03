Instruments et cours de musique gratuits : quand un footballeur anglais lance une campagne pour les enfants

Après un troisième confinement très strict en Grande-Bretagne, les élèves de primaire ont repris le chemin de l’école, mais l’éducation continue d’être perturbée. Collégiens et lycéens peuvent compter, dans ce contexte difficile, sur le soutien… des footballeurs !

Le mois dernier, la star de club Manchester United, Marcus Rashford, a lancé une grande campagne demandant à l’Etat de fournir un repas par jour aux enfants de familles en difficulté financière. Dans son sillage, le rugbyman anglais, Maro Itoje, avait demandé que des ordinateurs portables soient fournis aux enfants en difficulté et, il y a quelques jours, c’est un autre footballeur, Wilfried Zaha, attaquant du Crystal Palace, club de la banlieue sud de Londres, qui a lancé une campagne de collecte de fonds pour que chaque enfant reçoive un instrument de musique et des cours gratuits pour l’aider à se remettre de la pandémie.

Le footballeur star a lancé cette campagne main dans la main avec « Restore the Music », une association londonienne particulièrement active qui donne aux élèves des quartiers les moins favorisés de la capitale anglaise des instruments et des cours de musique. Un instrument pour s’exprimer, pour tenir le coup quand les interactions sociales et la stimulation que l’on trouve habituellement à l’école ont fait défaut ou ne sont toujours pas au beau fixe. Pour Wilfried Zaha, un instrument de musique c’est l’un des meilleurs moyens de développer sa créativité. "Plus que jamais, nous devons soutenir les enfants", a-t-il déclaré au quotidien le Times. "L’année qui vient de s’écouler a été très éprouvante pour eux. La musique apporte tellement de joie et permettre à plus d'enfants d'avoir accès aux instruments et aux cours de musique ne peut que leur être bénéfique". Sages paroles d’autant que le footballeur a confié qu’il regrettait profondément de ne pas avoir pu apprendre la musique à l’école…

L’initiative de Wilfried Zaha a été très relayée sur les réseaux sociaux et saluée par de nombreux acteurs du monde musical britannique, comme l’organisme « Help Musicians », qui soutient les musiciens britanniques et qui est en première ligne depuis le début de la pandémie.