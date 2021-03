Influence musicale : une étude allemande départage les pays

Qui sont les pays les plus influents, musicalement parlant ? C’est ce que révèle une étude allemande, qui vient de paraître.

Des dizaines de tableaux, de critères et de comparatifs : c’est une étude sérieuse, de longue haleine qu’a mené une entreprise allemande, Momox-shop, qui est une plateforme européenne de vente en ligne d’articles culturels d'occasion. L’idée c’était de déterminer quels sont les pays qui ont, aujourd’hui, le plus d’influence musicale. Délicate question !

Pour parvenir à des conclusions les plus objectives possibles, les données de trois grandes plateformes de streaming - Spotify, Youtube et Apple Music- ont été décortiquées et ont permis d’identifier les artistes les plus populaires et leur lieu de naissance. Les 30 premiers pays ont été retenus. Ensuite, l'influence mondiale de chacun des artistes a été déterminée grâce à un système de notation qui a mesuré sa popularité en dehors de son pays.

Le nombre d'artistes de renommée internationale originaires de chaque pays a également été relevé, et l’originalité de l’étude était qu’elle tenait compte à la fois des musiciens classiques des siècles passés, comme Bach et des artistes d’aujourd’hui comme David Guetta ou Daft Punk. Verdict ?

Selon l’étude, la France est le troisième pays le plus influents au monde sur le plan musical, juste derrière la planète anglo-saxonne : Etats-Unis et Grande-Bretagne. Le pays le plus influent reste, encore et toujours, les Etats-Unis : ce sont les artistes nord-américains qui sont aujourd’hui, encore, le plus écoutés. Mais l’étude souligne l’influence, à l’échelle mondiale, de la chanson française, de la musique électronique française et de l’opéra français.

Juste après la France, en termes d’influence musicale, il y a l’Allemagne, le Canada, le Japon, en sixième position, puis l’Italie, la Suède, l’Australie et l’Irlande. Côté musique classique, c’est la Russie, qui arrive numéro un, suivie par les États-Unis et la France.

Et puis l’étude de Momox a une focale plus nationale puisqu’elle dresse le palmarès des dix villes françaises les plus influentes dans le domaine musical… Avant de vous dévoiler les noms, voyons un petit peu quels critères ont été retenus : déjà, les musiciens et musiciennes célèbres qui y sont nés, ensuite la présence et la renommée d’écoles de musique, de conservatoires et de maisons de disque, puis le nombre de concerts, le nombre de magasin de musique et magasins de disques, mais aussi le nombre de personne, dans chacune des villes, qui travaille dans le domaine des arts et du spectacle… Et ça donne, sans surprises pour la première ville, Paris ; et la capitale est suivie par Marseille, Lyon, Nice, puis Strasbourg, Toulouse, Rouen, Tours, Grenoble et enfin Bordeaux.