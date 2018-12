Femmes et musique : lancement d’une base de données mondiale

She is the Music.org

Cette base de données sous forme de plateforme numérique est américaine et elle s’appelle « She is the Music ». Vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisque l’idée a été lancé cet été par une célèbre chanteuse de soul…

Cette chanteuse c’est Alicia Keys, qu’on vient d’entendre.

Mais « She is the music » ce n’est pas qu’Alicia Keys, c’est maintenant un collectif qui rassemble des compositrices, des interprètes, des productrices, des ingénieures du son du son etc et qui toutes militent pour une plus juste représentation des femmes dans le milieu musical en général… Le collectif rassemble pour l’instant essentiellement des représentantes des musiques actuelles, mais aussi du jazz et, on l’espère, de la musique classique !

C’est aux musiciennes de jouer.

La plateforme, sheisthemusic.org, propose déjà aux femmes de l’industrie musicale de rejoindre gratuitement la base de données, qui référence les professionnelles du secteur. Ça c’est le chantier numéro un.

Et puis la plateforme proposera bientôt des sessions pour mettre en contact des femmes artistes avec des auteures ou compositrices et des professionnelles dans le secteur de l’enregistrement, afin d’améliorer leur visibilité.

Un programme de mentorat sera également mis en place afin d’inciter les femmes à occuper des postes de direction dans l’industrie musicale.