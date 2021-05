« Faîtes vos jeux ! » un colloque en ligne sur la musique des casinos

Roulette russe, blackjack et autres machines à sous : « Faîtes vos jeux », c’est le titre d’un colloque inédit. Il aura lieu en ligne les 28 et 29 mai et montre qu’au casino, on ne joue pas que de l’argent !

