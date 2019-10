Eveil musical, les ressources de philharmoniedeparis.fr

Les vertus de l’éveil musical chez les enfants ne sont plus à démontrer. Mais les parents ne savent pas toujours vers quel organisme se tourner pour inscrire leurs bambins. Quand on tape « éveil musical » et le nom de sa ville ou de son département dans un moteur de recherche, le résultat de la recherche est parfois un peu vague, ou alors on ne sait que choisir.

C’est là que les sites ressources peuvent nous aider : le site de la Philharmonie de Paris, par exemple. Ce site répertorie par région les conservatoires et écoles de musique qui proposent de l’éveil, les associations et les structures spécialisées sur le créneau, comme « Enfance et Musique » ou « Musique en herbe ».

Le site de la Philharmonie de Paris fait aussi le point sur les différentes méthodes d’apprentissage de la musique, dès le plus jeune âge…

Un récapitulatif bienvenu qui intéressera sans doute les parents et même les professeurs : Jacques-Dalcroze, Marie-Jaëll, Kodaly, Maurice-Martenot, Carl-Off, Suzuki, Vivaldi (il y a bien une méthode Vivaldi et elle nous vient du Québec – nos amis québécois ont une longueur d’avance en matière de pédagogie). Il existe de nombreuses méthodes pour apprendre la musique, elles ne sont pas toutes connues, loin de là, et c’est bien dommage.