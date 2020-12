En Louisiane, des rendez-vous musicaux au cœur du bayou

Suzanne Gervais nous propose ce matin un petit détour en Louisiane, où les musiciens cajuns se réunissent malgré la pandémie. L'accordéoniste Marc Savoy accueille des musiciens dans son atelier dans la province Acadiane, pour y jouer des ballades traditionnelles de cette région.

Le mercredi et le samedi, de bon matin, un groupe de musiciens de la ville d’Eunice, dans la province d’Acadiane, au sud de la Louisiane, se réunissent derrière le magasin de musique de l’accordéoniste Marc Savoy.

A 80 ans, c'est l’un des patriarches de la musique cajun, c’est-à-dire la musique des habitants francophones de Louisiane. Le décor est bucolique à souhait, presque cliché : l’atelier est installé au cœur du bayou. Le bayou avec ses grands palétuviers dont les pieds baignent dans l’eau, avec ici, et là, des fermes à écrevisses.

Les musiciens installent des chaises en cercle et jouent les ballades acadiennes en français transmises par leurs grands-parents.

Les « jam sessions » de Marc Savoy sont célèbres dans toute la Louisiane et les musiciens de la Nouvelle-Orléans, quelque 300 kilomètres à l’est, n’hésite pas à faire plusieurs heures de voiture pour y participer.

La musique cajun vient des Acadiens, ethnie qui a été brutalement expulsée du Canada par les Britanniques au milieu du XVIIIe siècle. En plus d’une histoire riche et d’une gastronomie absolument délicieuse, la culture cajun a une tradition musicale terriblement séduisante.

Aujourd'hui, cette musique traditionnelle regroupant un violon, un accordéon, du triangle et de l'harmonica a des adeptes dans le monde entier. Toutefois depuis que la pandémie a frappée, la grande majorité des salles de concert du pays cajun sont silencieuses et les traditionnels festivals de l’été et de l’automne ont quasiment tous été annulés.

Les centaines de musiciens qui jouent du cajun sont à l’arrêt, aux abois pour la plupart. L’atelier-boutique de Marc Savoy est ainsi un véritable bastion, qui leur permet de se réunir et de jouer pour eux, pour le plaisir, pendant cette crise, tout ça en plein-air et en respectant les distances. Dans son atelier, Marc Savoy fabrique d’ailleurs les fameux accordéons acadiens et son fils, Joel, est un violoniste reconnu dans le milieu.

Les musiciens cajuns font face à la crise en proposant, eux aussi, des concerts en ligne, comme le groupe Mamou Playboys, l’un des plus connus aux Etats-Unis. Des festivals virtuels apparaissent également, comme le festival cajun improvisé en plein New-York, à Brooklyn, il y a quinze jours et baptisé « Swamp in the City », Swamp qui veut dire le marais.