En Loire-Atlantique, une plateforme qui promeut le circuit-court de la musique

Deux musiciens de Savenay, en Loire-Atlantique ont lancé une plateforme de soutien aux musiciens pas comme les autres : entre site de rencontre et plateforme de crowdfunding, elle promeut le circuit-court musical.

Une plateforme de plus dans la série des sites internet destinés à aider les musiciens depuis un an, depuis le début de la pandémie : la petite nouvelle Clapyourband est destinée aussi bien au groupe de rock qu’aux quatuors à cordes, en passant par les rappeurs, artistes électro et ensembles de musiques du monde. Cette nouvelle venue vaut le détour car son fonctionnement est très malin, différent de ce qui se fait depuis un an et promeut une belle idée : le circuit-court musical !

www.clapyourband.com, c’est l’idée de deux habitants de Savenay, commune située à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, où vivent Jérôme et Nelly Vilbert, tous deux musiciens professionnels : Jérôme a écumé les salles parisiennes avec son groupe de rock indépendant de 2000 à 2015. Pour soutenir les artistes pendant la crise et pour éviter au maximum les intermédiaires entre le musicien et le public, ils ont eu l’idée d’une plateforme où l’artiste serait directement financé par son public. Comme l’annonce le site en page d’accueil, « le concept est simple comme une partition de David Guetta. »

Alors comment ça marche ? Le public - le « clapeur » - s’abonne à son artiste pour au moins deux euros par mois, pendant un an, minimum. Et en retour, l’artiste propose à ses abonnés des concerts privés, des morceaux inédits, des avant-premières et de l’actualité toute fraîche. Voilà qui ressemble fort à du crowdfunding : un petit peu, sauf que le financement est prévu à plus long terme ; l’abonnement dure au moins un an, ce qui permet au musicien suivi par plusieurs clapeurs de compter sur un petit revenu récurrent… et rassurant !

Chaque artiste touche ses claps tous les mois. Plus il a de clapeurs, plus sa cagnotte se remplit. Plus il est généreux et actif avec ses clapeurs, plus c’est intéressant de clapper pour lui, l’investissement du clap mensuel étant remboursé rapidement par les contreparties ! On peut rechercher les artistes par région, par ville aussi…Pour l’heure, cette plateforme toute récente compte une vingtaine de musiciens et certains sont déjà soutenus par une soixantaine de clapeurs… Reste aux musiciens d’être actifs sur la plateforme et de faire connaître leur travail : un investissement non négligeable, qui offre néanmoins aux musiciens et aux ensembles de fédérer une vraie communauté autour d’eux.